شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يتصدر فنادق العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي أن فندق برج العرب بدبي جاء في صدارة أفضل فنادق العالم. وجاء في تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «يحتل برج العرب المرتبة الأولى كأفضل فندق في العالم، وعلى الرغم من أن هذا ليس مستغرباً، إلا أن بعض الجوانب مثل مهبط طائرات الهليكوبتر الذي يتحول إلى ملعب تنس لا يصدق حقاً».

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