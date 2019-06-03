المراكز التجارية تعج برواد التسوق والترفيه قبيل العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي -دبي : عدنان نجم و ممدوح صوان



سجلت مراكز التسوق في الإمارات ، مستويات قياسية من الزوار بمناسبة عيد الفطر التي تصاحبها مجموعة كبيرة من العروض التي تقدمها المراكز التجارية ويتوقع أن تسهم هذه العروض في تنشيط الحركة التجارية في ، وجذب مزيد من المتسوقين والجمهور للاستفادة منها.

سارعت مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي لإطلاق عروضها بمناسبة عيد الفطر السعيد التي تتضمن استقبال الجمهور طيلة 24 ساعة متواصلة من صباح يوم 5 يونيو/‏‏‏‏‏‏‏‏ حزيران، وحتى صباح يوم 6 يونيو/‏‏‏‏‏‏‏‏ حزيران، إلى جانب طرح خصومات بنسب قياسية على السلع والبضائع والمنتجات في آلاف المحال، الى جانب عروض تتضمن استرداد قيمة الضريبة المضافة في حال الشراء بقيمة 1000 درهم، أو أكثر.

ويتوقع أن تسهم هذه العروض في تنشيط الحركة التجارية في العاصمة، وجذب مزيد من المتسوقين والجمهور إلى أبوظبي للاستفادة منها.

وأعرب مديرون وعاملون في قطاع تجارة التجزئة عن توقعاتهم بانتعاش الحركة التجارية وزيادة نسبة المبيعات على الهدايا والملابس بنسبة تفوق 100% عن الأيام العادية، مشيرين إلى أن الكثير من المتسوقين المقيمين والزوار سيستفيدون من هذه العروض في شراء ما يلزمهم قبل بدء إجازاتهم السنوية، والسفر إلى بلدانهم.

«ياس مول»

أعلن «ياس مول»عن مشاركته في حملة التخفيضات الكبرى المرتقبة للعام الثالث على التوالي خلال عيد الفطر السعيد، حيث سيتيح للمتسوقين فرصة الاستفادة من حسومات مجزية واسترداد ضريبة القيمة المضافة عند إنفاق 1000 درهم، أو أكثر.

وتوفر هذه المبادرة الأحدث من نوعها إلى جانب حملة التخفيضات الكبرى، للمتسوقين في «ياس مول» فرصة الحصول على تجارب تسوّق منقطعة النظير.

ويستقبل «ياس مول» الجمهور طيلة 24 ساعة متواصلة اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في 5 يونيو 2019 وحتى الساعة 10 من صباح اليوم التالي، ليمنحهم تجربة تسوق مميزة مع باقة من العروض والتخفيضات الحصرية، إضافة إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وفي إطار هذا العرض الحصري، سيحصل المتسوقون ممن ينفقون 1000 درهم أو أكثر، على بطاقة هدايا ياس مول تساوي ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم؛ إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز فورية من صناديق المفاجآت، و3 جوائز كبرى اعتباراً من يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل.

وفي معرض تعليقه على الحملة، قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة «الدار العقارية»: «تشكّل مراكز التسوق في أبوظبي عنصراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي للمدينة، ومن خلال توفير أرقى تجارب التسوق، فإننا نسهم بشكل فاعل في تعزيز حضور أبوظبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم. وبينما تواصل شركة «الدار العقارية» سعيها لابتكار طرق مبتكرة تواكب أذواق زوارنا وتثري تجارب عملائنا بشكل عام، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نزوّد المتسوقين بتجارب فريدة خلال عطلة العيد».

مراكز «لاين»

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تستقبل المراكز التجارية ومراكز التسوق التابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات» مثل «الخالدية مول»، و«الوحدة مول»، و«المشرف مول»، في أبوظبي، زوارها بالزخارف والزينة للاحتفال بعيد الفطر السعيد.

وقال واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات»: «تتميز مراكزنا التجارية بأن ينتظر زوار مراكز التسوق التابعة لنا العديد من المهرجانات والخصومات والأنشطة الاحتفالية خلال عطلة العيد؛ والتي تلبي احتياجات الجمهور والزوار».

ومع أكثر من 350 علامة تجارية للاختيار من بينها؛ يمكن للمتسوقين في مركز الوحدة مول الاحتفال بعيد الفطر السعيد على مدار ثلاثة أيام مملوءة بالعروض الفنية التقليدية والحديثة التي يقدمها العديد من الفنانين.

كما يستضيف مركز المشرف مول أنشطة العيد التي تشمل عروضاً مسرحية عربية تقليدية وحديثة على مدار 3 أيام، ويمكن لزوار مركز الخالدية مول مشاهدة العروض المختلفة والأنشطة الفنية للفرق المختلفة.

الفنون والحرف

وعلى مشارف أبوظبي، سيكون لدى الراحة مول مفاجآت خلال هذا الموسم من أجل زوار المول، حيث قام المول بتنظيم منطقة أطفال مخصصة للفنون والحرف والأنشطة المتنوعة.

وسيكون مركز مدينة زايد التجاري الوجهة المثالية للزائرين خلال احتفالات العيد؛ والباحثين عن تجربة أجواء السوق التقليدي. وللحصول على هدايا العيد التقليدية؛ يمكن للضيوف التوجه إلى منطقة سوق الذهب للحصول على مجموعة واسعة من الحليّ والمجوهرات ذات التصاميم التقليدية والمعاصرة وكذلك البضائع المحلية من العلامات التجارية ذات المصنعة محلياً.

وسيقدم مزيد مول خلال أيام العيد مجموعة عروض متنوعة تشتمل على مزيج من العروض الراقصة والاحتفالية والحفلات التنكرية التي تقدمها فرق روسية، وبرازيلية، ومكسيكية، إضافة إلى الألعاب والمسابقات العائلية؛ حيث يمكن للعائلات المشاركة في المسابقات والفوز بقسائم تسوق.

مارينا ياس ووجهة كاسكيد

وحول عروض الاحتفال بعيد الفطر في مرسى ياس مارينا أبوظبي، ووجهة كاسكيد الترفيهية، قال بيلي كانيلاس مدير عام مرسى ياس مارينا ووجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي: « يسعدنا دعوة الجمهور للاحتفال في مرسى ياس مارينا أبوظبي الوجهة الترفيهية العائلية، حيث يجدون في انتظارهم عروضاً مذهلة للألعاب النارية، حيث ستزين عروض الألعاب النارية سماء جزيرة ياس ابتداءً من الساعة 9 مساءً طيلة أيام العيد الثلاثة، كما يمكن للضيوف الراغبين في مشاهدة العروض البديعة على متن قوارب الدو التقليدية، الانطلاق في رحلات «كابتن طوني» البحرية الجماعية والاستمتاع بجولة فريدة عبر مياه المرسى المتلألئة، حيث تنطلق الرحلة البحرية يومياً في الساعة 8:30 مساءً لمدة ساعة واحدة.

وفي دبي عبرت مراكز التسوق عن نبض الإمارة في العيد، بعروضهاً التجارية والترويجية أو الترفيهية، حيث تدفق آلاف المتسوقين للاستفادة من التخفيضات على مختلف علامات ومنتجات التجزئة وفي مقدمتها الألبسة.

وفي ظل الازدحام الذي شهدته مراكز التسوق الكبرى، وفي مقدمتها دبي مول ومول الإمارات وديرة سيتي سنتر، اتجه بعض المتسوقين إلى المراكز الأصغر حجماً للتبضع والتسوق.

وامتلأت المراكز بالمتسوقين والزوار بدءاً من فترة الافطار منذ نهاية الأسبوع الماضي واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، حيث تعتبر مراكز التسوق الوجهة المثلى للتسوق والترفيه العائلي، خاصة في ظل الأجواء التي توفرها مراكز التسوق والتي أسهمت في استقطاب المزيد من الزوار.

وحقق قطاع التجزئة في دبي معدلات مبيعات قوية منذ بداية الأسبوع الجاري، واكتظت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس والأحذية والاكسسوارات والعطور، وتسهم العروض والتنزيلات التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.

وتمنح مجموعة مراكز التسوّق في دبي الفرصة للفوز بجوائز ضخمة تصل قيمتها إلى 250000 درهم عند إنفاق أكثر من 200 درهم خلال أول يومين من أيام العيد في أي من المراكز المشاركة.

واحتفاء بأجواء العيد، تقدّم العديد من مراكز التسوّق عروضاً ترويجية إضافية لزوّارها، حيث يقدّم دبي مول فرصاً لزوّاره لمضاعفة أميال «سكاي واردز» في حساباتهم، كما يمكنهم الحصول على 2000 ميل من سكاي واردز عند إنفاق مبلغ 20000 درهم.

وتقدّم العديد من مراكز التسوّق في دبي خدمات خاصة لمساعدة المتسوقين للحصول على الهدايا لتقديمها لأحبائهم، حيث يقدّم دبي فستيفال سيتي مول قسائم هدايا بتصاميم مستوحاة من الفنون الإسلامية خلال فترة العيد.