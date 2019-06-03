الفلسطينيون يتصدون لاقتحام الاحتلال باحة الأقصى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت باحات المسجد الأقصى، صباح أمس الأحد، اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال «الإسرائيلي»، بعد أن اقتحم مئات الجنود الحرم القدسي لتأمين دخول مستوطنين الى باحة المسجد، ما أغضب المصلين المعتكفين في المسجد خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

واقتحم عشرات المئات من قطعان المستوطنين الحرم القدسي بحراسة جنود الاحتلال والقوات الخاصة، بعد أن دعت منظمات الهيكل المزعوم الى تكثيف اقتحام المسجد الأقصى لمناسبة ما يسمى «ذكرى يوم القدس موحدة». وتحصّن المصلّون المحتجون على اقتحام الجنود والمستوطنين، داخل المسجد، وألقوا الكراسي والحجارة باتجاه الجنود الذين استخدموا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام القوات «الإسرائيلية» للمسجد القبلي وإلقاء قنابل الصوت داخله فيما قام المصلون بإلقاء كل ما وقع تحت أيديهم مثل الكراسي وغيرها.

ودخلت قوات الاحتلال والمستوطنون إلى ساحات الأقصى من باب المغاربة، وأغلقت بابي الأسباط وحطة ومنعت دخول المصلين، كما أغلقت القوات «المصلى القبلي» بالسلاسل الحديدية، لحصار نحو 2000 مصل ومعتكف داخل المسجد لبعض الوقت..

وقامت قوات الاحتلال بضرب النساء والشيوخ والأطفال المعتكفين الآمنين وملاحقتهم إلى داخل المصلى القبلي والمرواني ورشهم بالغازات المسيلة للدموع داخل المساجد المسقوفة. كما أن القوات عملت على ضرب الحراس وعدم السماح بإسعافهم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على الموقع، أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل صوتية ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين قبل أن تعتقل سبعة منهم. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال يحاول أن يفرض أمراً واقعاً جديداً، وأشار الى أن هذه الاقتحامات تعكّر على المسلمين صفو أجواء السكينة والهدوء التي تمتاز بها العشر الأواخر من رمضان، وتنغص عليهم فرحة العيد، وكل هذا إرضاء لليمين المتطرف. وأضاف الكسواني، أن الاشتباكات أدت إلى إصابة 45 مصلياً، أحدهم إصابته بالغة. وأكد الكسواني «إن المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا المسجد قاموا بالغناء والرقص داخل ساحات المسجد الأقصى لاستفزاز المصلين».

واستنكر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان «الاقتحامات المسعورة والواسعة للمسجد الأقصى المبارك». وأكد عدم قبوله بالإجراءات «التعسفية بحجة الأعياد اليهودية»، معتبراً أن التصعيد «يهدف إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى». وحمل «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انجرارها وتماهيها مع دعوات غلاة المتطرفين لتنفيذ هذا الاقتحام».

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت «منذ ظهر السبت وحتى صباح الأحد قرابة 50 فلسطينياً من الضفة، بينهم 40 من القدس شملت مقدسيين من بينهم أمين سر حركة فتح شادي المطور».

وقال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «إن قوات الاحتلال تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بتجرئها على المسجد الأقصى في حرمة شهر رمضان المبارك».

واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «إسرائيل» بتهديد أمن منطقة الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة على خلفية التوتر الحاصل في شرق القدس. وندد عريقات، على حسابه في موقع «تويتر»، ب«الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال واستفزازاتها في المسجد الأقصى» في القدس. وحمل «إسرائيل» مسؤولية جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها.

وحذر عدد من الفصائل الفلسطينية، من انفجار الأوضاع الميدانية واندلاع مواجهات جديدة بسبب اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى. وقالت حركة «حماس» في بيان، إن الاعتداءات «تعكس حالة الحنق» التي أصابت الاحتلال جراء مشاهد الألوف من المصلين الذين أحيوا ليالي العشر الأواخر من رمضان في ساحات المسجد الأقصى في تأكيد منهم على هويته الإسلامية ورفضهم لكل إجراءات الاحتلال ومخططاته التي تستهدف تهويده وتغيير معالمه.

وقالت «الجبهة الديمقراطية» في بيان إن العدوان على الأقصى «مؤشر خطير» يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة. واعتبرت «الجبهة الشعبية» أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى تحديداً من هجمة «إسرائيلية» متواصلة «لعب بالنار سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع» ليس في القدس والضفة الغربية وحدها. وأضافت أن العدوان «محاولة مكشوفة» لاستثمار هذا التصعيد لوضع ورقة القدس في إطار المراهنات والمزاودات والاستثمار السياسي للأحزاب اليمينية وفي مقدمتها نتنياهو «في أعقاب فشله الأخير في تشكيل الحكومة وحل الكنيست».(وكالات)