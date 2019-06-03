شكرا لقرائتكم خبر عن تألق «الشارقة البحري» في مونديال الدراجات المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس
أحرز سلطان الحمادي دراج فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية المركز الأول في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية المقامة حالياً في إيطاليا، وذلك في فئة واقف جي بي 2، وفي نفس الفئة حقق زميله في نفس الفريق عبدالله الحمادي المركز الثاني.
يذكر أن فريق الشارقة البحري يشارك في مونديال الدراجات المائية في ايطاليا بفريق يضم مانع المرزوقي، عبدالله الحمادي، سلطان الحمادي، وأبو بكر المري، ويرافقه حسن الزعابي عضو مجلس إدارة النادي رئيساً للبعثة، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي، إداري البعثة.
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