10 قتلى في سوريا بقصف «إسرائيلي» على دمشق والقنيطرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدّت الدّفاعات الجوّية السوريّة فجر أمس الأحد، وللمرة الثانية خلال أسبوع، «لأهداف جوّية معادية» أُطلقت من «إسرائيل» باتّجاه «مواقع» في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وتمكنت من إسقاط عدة صواريخ، فيما أسفر القصف عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين للقوات الحكومية، بحسب ما ذكر المرصد السوري، في حين قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ مساء السبت في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقّة.

وأعلن الجيش «الإسرائيلي» الذي نادراً ما يؤكد حصول عمليات جوية في سوريا، أن القصف جاء رداً على سقوط قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان المحتلة. وأكدت دمشق مقتل ثلاثة جنود من قواتها، بينما تحدث المرصد السوري عن عشرة قتلى.

وأعلن الجيش «الإسرائيلي» أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحاً أن «واحدة منهما رصدت داخل «اسرائيل»». وأضاف أنه ردّ باستهداف «بطاريتي مدفعية ومواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان إضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز اس ايه2». وحمّل الجيش «الإسرائيلي» الحكومية السورية «المسؤولية عن كل نشاط ضد «إسرائيل» انطلاقاً من الأراضي السورية».

وذكر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس أنه أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية على أهداف «إسرائيلية»، مؤكداً في بيان «لن نسمح بإطلاق النار على الأراضي الخاضعة لسيطرتنا».

وكانت وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت فجر أمس «لأهداف جوّية معادية» أُطلقت من «إسرائيل» باتّجاه «مواقع» جنوب غرب دمشق. وقال «على الفور، قامت دفاعاتنا الجوّية بالتصدّي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا».

وفي بيان لاحق، قال المصدر العسكري، بحسب الوكالة، «في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجراً، جدد العدو عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي»، مضيفاً أن «العدوان أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجروح... وبعض الخسائر المادية». في المقابل، قال المرصد السوري إن الضربات «الإسرائيلية» على ريف القنيطرة أسفرت عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية. وأوضح أن الصواريخ «الإسرائيلية» استهدفت «تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة للقوّات الحكومية» في منطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة.

من جهة أخرى، أسفر التفجير الانتحاري في الرقة عن مقتل خمسة مدنيّين، إضافةً إلى خمسة من مقاتلي قوّات سوريا الديموقراطيّة «قسد»، حسب المرصد.

والاعتداء بسيّارة مفخّخة الذي نُفّذ السبت ولم تتبنّه أيّ جهة على الفور، سبَقهُ انفجار في شارع آخر من المدينة أدّى إلى سقوط جرحى، حسب المرصد. وعادةً ما يشنّ تنظيم داعش اعتداءات دمويّة في معقله السّابق. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنّ «الاعتداء بسيّارة مفخّخة كان يستهدف نقطةً لقوّات سوريا الديموقراطيّة»، متحدّثاً أيضاً عن وجود 20 جريحاً.

إلى ذلك، قتل 14 شخصاً على الأقلّ، وأصيب 20 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة أعزاز شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. (وكالات)