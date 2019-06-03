«لينكولن» و«بي-52» تجريان تدريبات موسعة في بحر العرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، إجراء مناورة جديدة في بحر العرب شاركت فيها المجموعة الجوية الملحقة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن مع قاذفة من طراز «بي 52»، وذلك لحماية المياه الإقليمية في ضوء التهديدات الإيرانية، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن مستعدة للحديث مع إيران بدون أي شروط مسبقة.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي، في بيان صادر عنه أمس الأحد، أن التدريبات الموسعة شهدت اشتراك طائرات هليكوبتر مقاتلة من طراز «هورنت» (F-A - 18 Hornet)، وأخرى من نوعية «إم - إتش 60» «MH - 60»، متعددة الأغراض، الخاصة بالعمليات القتالية، وطائرات الإنذار المبكر، E - 2D، إلى جانب حاملة طائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من سويسرا أمس الأحد، إن واشنطن مستعدة للنقاش مع إيران عندما تتصرف كدولة عادية، مشيراً إلى أن مشاكل إيران بسبب 40 عاماً من نظام الحكم لا العقوبات. وأضاف أن واشنطن مستعدة للحديث مع إيران بدون أي شروط مسبقة.

وصرح بومبيو «نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة (مفاوضات)». لكنه أضاف: «إن الجهود الأمريكية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الإسلامية، هذه القوة الثورية، سيتواصل».

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق الدولي مع إيران، بهذا الوضح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع إيران.

وأدى العرض الأمريكي لإيران حول «المفاوضات دون شروط مسبقة» إلى تعميق الانقسام داخل أجنحة النظام الإيراني حول كيفية الدخول في المفاوضات، التي يعتبرها الحرس الثوري والمتشددون تنازلاً يُضعف النظام ويسلب مكاسبه الإقليمية، بينما تراها حكومة روحاني وحلفاؤها من الإصلاحيين فرصة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والحيلولة دون تآكل النظام من الداخل.

(وكالات)