«كسوة العيد» الإماراتية تزور منازل 20 ألف أسرة في اليمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات تنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية في اليمن عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر، وذلك في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني وتحسين الحياة المعيشية في المناطق المحررة.

وقامت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع كسوة العيد على أكثر من 20 ألف أسرة من الأسر المعوزة وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في كل من عدن وأبين والضالع والساحل الغربي لليمن «الحديدة والمخا» وحضرموت وشبوة وتعز ولحج وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي مشروع «كسوة العيد» في إطار سلسلة المبادرات الخيرية التي أطلقتها دولة الإمارات في اليمن بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وتضمنت عدداً من المشاريع منها «إفطار صائم» والمير الرمضاني وبرادات المياه والمكملات الغذائية والتي استفاد منها أكثر من مليونين و500 ألف مواطن يمني.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للدعم الإماراتي المتواصل تجاههم ودوره في دعمهم لتلبية متطلبات الحياة الضرورية ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء عنهم وتيسير أوضاعهم خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلقت الجمعة، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد، بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت. ووزع فريق الهيئة 1000 كسوة إضافة إلى قسائم مشتريات في عدة مراكز تجارية بمحافظة حضرموت استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال من أصحاب الهمم والأسر الأشد فقراً.

واقتنى المستفيدون ما يناسبهم وأطفالهم عن طريق إعطائهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة؛ حتى يتمكن الأطفال من مشاركة أقرانهم فرحة العيد. وفى المناطق الريفية بمحافظة حضرموت توجه فريق ميداني من الهيئة مستهدفاً الأسر التي لا تستطيع التوجه إلى نقاط التوزيع وإعطائهم كسوة العيد وهم في منازلهم.

وأكد حميد راشد الشامسي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد إلى الأطفال الأيتام وأسر الشهداء وأصحاب الهمم والدخل المحدود والأسر الفقيرة لتخفيف العبء الاقتصادي وإدخال البسمة والفرحة إلى قلوبهم.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمواساة الأطفال وأسرهم لما سببته الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي ومعيشي. (وام)