شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة: الإماراتية ستظل وفية للنهج الإنساني والتنموي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفد الهيئة النسائي العائد من بنجلاديش، لإغاثة اللاجئين الروهينجا، ضمن حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت مؤخراً في الدولة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة.

وأعربت سموّ الشيخة فاطمة، عن شكرها لعضوات الوفد، بعد إنجاز مهمتهن الإنسانية، وقالت: إن وفد الهيئة النسائي جسد على أرض الواقع الدور الذي تضطلع به الإماراتية في مساندة أختها في الإنسانية، والوقوف إلى جانبها وإقالة عثراتها وتخفيف معاناتها. مؤكدة حيوية المهمة التي قام بها الوفد، في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، في وقت تتفاقم فيه معاناة النساء والأطفال، أكثر الشرائح تضرراً من الأزمة التي تشهدها ميانمار، وأدت الى تزايد أعداد اللاجئين الفارين من الأحداث هناك، إلى بنجلاديش المجاورة.

وقالت سموّها: إن التضامن الذي أبداه الشعب الإماراتي مع أوضاع اللاجئين، بدعمه لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا، يؤكد الاهتمام الذي توليه الإمارات قيادة وشعباً، للتداعيات الإنسانية التي أفرزتها أحداث ميانمار على حياة الروهينجا، خاصة الأطفال والنساء.

وأكدت سموّها، أن الإماراتية ستظل وفية لنهج الإمارات الإنساني والتنموي، ومبادئها التي تضع الإنسان أينما كان واحتياجاته الأساسية في مقدمة أولوياتها، دون النظر إلى جنسه أو معتقده أو طائفته. مشيرة إلى أن المرأة في الإمارات شريكة أساسية في تعزيز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني في العالم.

وكانت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، تبرعت ب 10 ملايين درهم لدعم حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا، ضمن مبادرات سموّها المستمرة لتحسين أوضاع الأمومة والطفولة حول العالم وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد.

يذكر أن وفد الهلال الأحمر النسائي عاد أمس من بنجلاديش بعد إنجاز مهمته الإنسانية لصالح الأطفال والنساء الروهينجا في مخيمات اللاجئين والتي تضمنت توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والكساء ومستلزمات الإيواء.

واستقبلت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، في قصر البحر، مساء أمس، السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وتناولت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي والحاضرات، طعام الإفطار إلى مائدة سموّ الشيخة فاطمة التي رحبت بهن، متمنية لهن إقامة طيبة بدولة الإمارات، والتمتع بالتسهيلات التي تقدمها الدولة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي، عن تهانيهن لسموّ الشيخة فاطمة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيات من الله العلي القدير، أن يعيدها على سموّها بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها، بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشدن بجهود سموّ «أم الإمارات»، للنهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، في مختلف المجالات. كما أشدن بما حققته الإماراتية، بفضل توجيهات سموّها ومتابعتها الحثيثة، من الكثير من المكاسب، عبر البرامج والمشاريع التي نفذها الاتحاد النسائي العام، وأهّلت المرأة للمشاركة السياسية، وتولي المناصب المرموقة في الدولة.

حضرت المقابلتين ومائدة الإفطار، سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، قرينة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، قرينة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، قرينة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة عائشة بنت سهيل الكتبي، والشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد آل نهيان، والدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وقيادات نسائية في الدولة. (وام)