شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة العين الرمضانية للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ الرامي سعيد حمد سعيد العرياني على صدارة منافسات البندقية السكتون المفتوحة لفئة الكبار في بطولة العين الرمضانية للرماية، وتربع الرامي محمد علي سعيد الحمر الكثيري على صدارة فئة الشباب.

وأقيمت البطولة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف في أربعة أسابيع، واختتمت يوم الجمعة الماضي وسط صراع مثير، وخاصة في يومها الختامي الذي شهد تغييراً كبيراً في ترتيب المراكز المتقدمة في بعض الفئات.

أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف. واشتملت على منافسات في البندقية السكتون لفئات الرجال والسيدات والشباب، إضافة إلى بطولة المسدس 9 ملم المفتوحة من مسافة 25 متراً، وبطولة نادي التراث لرماية البندقية الهوائية لفئة الشباب أقل من 14 عاماً.

ورصدت اللجنة المنظمة ورجل الأعمال المهندس طارق محمود الخاجة جوائز مالية قيمة للفائزين تبلغ 250 ألف درهم، وكُرم الفائزون في جميع الفئات مساء أمس الأول، وقدمت لهم جوائز مالية قيمة، كما رصد نادي العين للفروسية والرماية والجولف 190 ألف درهم جرى توزيعها على الفائزين.

صدارة وريادة

وتصدر الرامي سعيد العريانى منافسات البندقية السكتون لفئة الكبار بعد أن جمع 211.5 نقطة، وحصل على مبلغ 50 ألف درهم، تلاه سعيد أحمد محمد المشيخي في مركز الوصيف برصيد 210.4 نقاط، ونال 40 ألف درهم، واحتل خليفة عبدالله السعيد بن نومه المركز الثالث، وحصل على 25 ألف درهم برصيد 209.8 نقطة، ونال نايف سعيد الكثيري صاحب المركز الرابع مبلغ 20 ألف درهم، وله 211 نقطة، وعبدالله عبدالرحمن العرياني مبلغ 15 ألف درهم، وجاء ترتيبه خامساً بعد أن حقق 208.2 نقاط. ونال كل من سلطان علي الكتبي، وسعيد محمد حمدان الدرعي، وحمد محمد خليفة الشامسي، وعلي بطي عايض الأحبابي، ومسلم بخيت سالم جغبوب مبلغ عشرة آلاف درهم بعد أن احتلوا المراكز من السادس حتى العاشر على التوالي.

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منافسات الشباب

وعلى صعيد منافسات البندقية السكتون لفئة الشباب، استطاع الرامي محمد علي سعيد الحمر الكثيري الفوز بالمركز الأول، وحصل على 30 ألف درهم، وجاء محمد سلطان بن ضاحي الكتبي في المركز الثاني، ونال 15 ألف درهم، وتقدم حمد سلطان العرياني إلى المركز الثالث، وتسلم مبلغ 10 آلاف درهم، بينما تراجع كامل حامد الكثيري خطوة إلى الوراء، ليحتل المرتبة الرابعة، ونال 6 آلاف درهم، وجاء ترتيب أحمد بطي محمد خليفة الشامسي في المركز الخامس، ونال 4 آلاف درهم.

واحتل طلال سعيد عبدالله، وسعيد سالم عبدالله العرياني، وعايض علي بطي الأحبابي، وصالح مبخوت صالح الصيعري، وخالد محمد سعيد آل سويدان المراكز من السادس حتى العاشر، وحصل كل منهم على مبلغ ثلاثة آلاف درهم.

وفي منافسات المسدس عيار 9 ملم من مسافة 25 متراً استطاع الرامي علي مبارك عمر أن يحتفظ بالمركز الأول، ويحصل على 30 ألف درهم، تلاه ألم جان سلطان خانا في مركز الوصيف، وتسلم مبلغ 15 ألف درهم، واحتفظ أمين مثنى طاهر أحمد بالمركز الثالث، ونال عشرة آلاف درهم، بينما تراجع سلطان المنصوري خطوتين إلى الوراء، ليحتل المرتبة الرابعة، ويحصل على 6 آلاف درهم، بينما جاء ترتيب محمد مبارك البريكي في المرتبة الخامسة، وكان نصيبه 4 آلاف درهم، تلاه كل من حميد عبدالله المزروعي، وخالد حمد المنهالي، وسليمان سيف محمد الحمادي، وغدير سعيد مبارك المنصوري، وبيترفاودري، ونال كل منهم ثلاثة آلاف درهم.

بطولة السيدات

وفي بطولة البندقية السكتون للسيدات احتلت الرامية كلثوم خليفة الكتبي المركز الأول، ونالت جائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، وجاءت فاخرة عبد الله الدرعي في المركز الثاني، ونالت 10 آلاف درهم، وجاءت عزة سعيد محمد خميس في المركز الثالث، وحصلت على 5 آلاف درهم.

وفي منافسات بطولة نادي التراث لرماية البندقية الهوائية لفئة الشباب أقل من 14 عاماً، تقدم المنافسين الرامي هادف حميد الشامسي، تلاه عبدالله علي بطي الأحبابي في المركز الثاني، بينما جاءت الرامية فاطمة خالد المنهالي في المركز الثالث، وحصل كل منهم على جائزة مالية.