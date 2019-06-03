تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي دبي: ”الخليج 365”

أكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة لاستقبال عيد الفطر من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

ودعا اللواء المري مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة صفو فرحة العيد.

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة.

فيما أعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية ومرورية شاملة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن الخطة تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار.

وذكر أنه تم تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً خلال العطلة وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيراً إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية كافة وخصوصاً العاملة في الميدان، عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.

ودعا العيون الساهرة في كل المواقع إلى أهمية العمل بروح الفريق وتقديم أفضل الخدمات التي تتماشى مع أحدث ما توصلت إليه أفضل المؤسسات الأمنية والشرطية في العالم والعمل وبشكل دائم على تعزيز ثقة الجمهور في أجهزة ومؤسسات الشرطة.

وحث أولياء الأمور إلى زيادة الاهتمام بالأطفال، وعدم الانشغال عنهم، وعدم السماح لهم باستخدام الألعاب النارية، حفاظاً على سلامة الجميع، لما تسببه من أضرار صحية أو حرائق في المنازل.