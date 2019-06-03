المجالس المحلية.. ميدان تنافس لابتكار أفضل المبادرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: إيمان سرور

أشاد المشاركون في مجلس ”الخليج 365” الرمضاني الذي استضافه مجلس أبوظبي للشباب في مركز الشباب العربي الواقع في برج «آيبك» في أبوظبي، بالاهتمام اللامحدود والدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للانتقال بدور الشباب من النمط الثانوي القائم على المشاركة والمساندة المحدودة إلى الدور القيادي، ليكونوا صناع قرار وإنجازات وأطرافاً أساسية في استشراف المستقبل.

أكدوا أهمية مشاركة الشباب في مجالس الأحياء السكنية، وأن العمل التطوعي يعزز من تآلف المجتمع، ويجعل الشباب يقضون أوقاتهم في أمور تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع.

ميدان للتنافس

مريم عبدالله المحياس آل علي المنسقة العامة لمجلس شباب أبوظبي، قالت: إن مجالس الشباب المحلية لا تعد منصات لتبادل الآراء والأفكار فقط، بل أصبحت ميداناً للتنافس على ابتكار أفضل المبادرات وبرامج العمل، وترجمتها إلى مخرجات نوعية تصب في تعزيز الحضور الشبابي محلياً وعالمياً. وأضافت أن تشكيل مجالس الشباب المحلية جاء لتكون تلك المجالس صوتاً للشباب على مستوى الدولة، وتسهم في العمل على المبادرات، وتنفيذ البرامج، واستضافة الفعاليات الخاصة بالشباب.

وأكد حمد عبدالرحمن العيدروس عضو المجلس أهمية افتتاح أكبر منصة وطنية لمتطوعي الإمارات قبل عامين، والتي تضم حالياً نحو 387 ألف متطوع ومتطوعة، ومن المتوقع أن تصل أعدادهم إلى أكثر من مليون متطوع، لارتفاع وعي الشباب بأهمية العمل التطوعي.

وقال: إن إطلاق مسمى أبوظبي عاصمة للتطوع لم يأتِ من فراغ، وإنما يدل على أن جهود الدولة كبيرة في التطوع، وما شهدته أبوظبي مؤخراً خلال استضافتها للأولمبياد العالمي الخاص، والذي بلغ عدد المتطوعين فيه نحو 21 ألف متطوع ومتطوعة، دليل قاطع على ذلك، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على زيادة أعداد المتطوعين للمشاركة في تنظيم فعاليات «إكسبو» التي تستضيفها الدولة في 2020.

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مجالس الأحياء

وقالت تعيبة مغير الذيب الدرمكي نائبة المنسق العام بالمجلس: إن العمل التطوعي يعزز من تآلف المجتمع، ويمكن الشباب من قضاء أوقاتهم في المفيد.

وقالت: إن مجالس الأحياء تناقش بضعة أمور تهم سكانها وتتعلق بشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتهتم بالصحة، مشيرة إلى أننا في المجلس سننطلق لتفعيل دور الشباب بشكل مستدام، حيث سنبدأ من اليوم إطلاق مشاريع وورش عمل عبر تلك المنصات الاجتماعية، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس التابع لديوان ولي العهد، وسنفعل دور الشباب من خلال تلك المنصات، بحيث تكون استراتيجيتها مستمرة للسنوات المقبلة.

وقالت بدرية المرزوقي عضو المجلس: إن المجلس بدأ في إطلاق عدد من الورش التي تستضيفها مجالس الأحياء، منها ورشة «الثقافة المالية، كما ستتواصل الورش خلال الشهر الفضيل من خلال الجلسات الرمضانية التي تستضيف إحدى الشخصيات القيادية، إضافة إلى ورش عمل تختص بالدستور، المواطنة الصالحة، القيم الإماراتية، العادات والتقاليد والتراث.

عام التسامح

وقال سالم أحمد سليمان العكبري عضو المجلس: إن المجلس يتفاعل مع جميع الأنشطة التي أطلقتها وزارة التسامح هذا العام بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، ومنها «ملتقى إثراء المحتوى المعرفي للتسامح»، حيث تمثل دوره في تقديم مقترحات وتوصيات على المبادرات التي يمكن تعميمها سواء على المدارس، أو الإذاعات ومختلف الأماكن، ومن بين تلك المقترحات مبادرة «دقيقة تسامح»، وفكرتها أنه قبل بداية الحصة الدراسية وبشكل يومي، تخصص دقيقة لقراءة أحد المقالات التي تختص بالتسامح أو عرض فيديو تتحدث فيه إحدى الشخصيات القيادية أو المؤثرة في المجتمع عن مفهوم التسامح.

وقال سيف محمد الرميثي، رجل أعمال شاب: بالتعاون مع المجالس المحلية على مستوى الدولة، بادر المجلس بإنشاء كتاب عن التسامح من منظور الشباب، وهذه المبادرة تتيح للشباب من هواة التأليف والكتابة المشاركة في الكتاب، وبدأنا العمل بهذه المبادرة، وكان للمجلس مبادرة تطوعية نوعية تمثلت في غرس 100 شجرة غاف في جزيرة رأس غراب بإمارة أبوظبي عند إطلاق عام التسامح.

وناقش المجلس موضوع الذكاء الاصطناعي، حيث قال سيف الرميثي: إن تأسيس وزارة للذكاء الاصطناعي يدل على أهميته وحرص القيادة الرشيدة على نشر هذا العلم بين الشباب لاستشراف المستقبل، خصوصاً أن العالم يتجه اليوم نحو هذا العلم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تستطيع أن تستفيد من الوزارة لكونها سباقة في هذا المجال.

كما أكد حمد عبدالرحمن العيدروس أن للذكاء الاصطناعي إيجابيات كثيرة، حيث سيوفر السرعة والوقت وإجراءات المعاملات في الدوائر الحكومية والخاصة.

وتابع سالم أحمد سليمان العكبري: إن وزارة التربية أطلقت هذا العام مبادرة «مستعد للمستقبل»، وتبين مدى تركيز الدولة على المناهج ومهارات القرن ال21، وضرورة امتلاك الشباب الطلاقة في مهارات التكنولوجيا.