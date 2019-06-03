صنعاء تعلن قصف تجمعات للتحالف والجيش اليمني في البيضاء بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع "بدر إف" على تجمعات لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في معسكر الهضبة بمحافظة البيضاء.
وتأتي العملية بعد ساعة من إعلان جماعة أنصار الله "الحوثيين"، استهداف حفل وعرض عسكري لقوات التحالف والجيش اليمني في معسكر راس عباس التدريبي غرب العاصمة المؤقتة عدن، بطائرة مسيرة مفخخة نوع قاصف 2 كي.
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