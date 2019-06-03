"أنصار الله" تعلن استهداف حفل لقوات التحالف العربي والجيش اليمني في عدن بطائرة مفخخة

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما بطائرة قاصف 2 كي على حفل وعرض عسكري لقوات التحالف والجيش اليمني في معسكر راس عباس في مديرية البريقة غرب عدن.
© REUTERS / Fawaz Salman
ويعد الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" على معسكرات التحالف والجيش اليمني في عدن هو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، حيث أعلنت الجماعة في 25 أبريل الماضي استهداف مقر قيادة التحالف في البريقة بطائرة مسيرة مماثلة نوع قاصف 2k.
واستهدفت جماعة "أنصار الله" بطائرة مسيرة مفخخة من ذات النوع، في العاشر من يناير الماضي، عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن، أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا بينهم اثنان من قيادات الصف الأول في الجيش اليمني، هما نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح.
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