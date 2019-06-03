الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغربًا

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"الخليج 365" من جدة: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أن الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها، في إشارة على تحفّظ قطر المتأخر على بياني القمتين العربية والخليجية اللتين انعقدتا في مكة الخميس الماضي.

واستطرد قائلًا:" قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاءت تغريدات الجبير ردًا على تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أعلن فيها تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.

