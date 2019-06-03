دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أصدر فريق عمل تطبيق التراسل تيليجرام “Telegram” تحديثًا جديدًا يحمل رقم إصدار Telegram 5.7 وهو موجّه لمستخدمي أندرويد و iOS، وفيه تستمر الشركة بتركيزها على الخصوصية وتحسين أدواتها، وإليك سجل الإضافات الجديدة:

قم باختيار من يمكنه رؤية رقم هاتفك في إعدادات الخصوصية والأمان.

أضف المجموعات إلى استثناءات “المشاركة دائمًا/عدم المشاركة أبدًا” لأي نوع من إعدادات الخصوصية، وسيتم تحديث الصلاحيات عند انضمام ومغادرة الأعضاء للمجموعات.

استمتع بالتصميم الجديد عند تأكيد الأحداث والبحث عن الرسائل وعند إضافة المستخدمين للمجموعات.

أضف لقناتك مجموعة نقاشات.

تصفح أي قناة عامة من الويب، حتى بدون حساب تيليجرام.

أدمج البوتات مع خدمات الويب بكل سهولة.

وكالمعتاد مع هذه الإضافات، هناك الكثير من التفاصيل، أولاً سيتيح لك تيليجرام الآن تحديد من يمكنه رؤية رقم هاتفك، سواء كان ذلك جهات اتصالك أو لا أحد أو قائمة استثنائية، وبالنسبة للوعي بالخصوصية تعد هذه إضافة ممتازة لحد كبير.

بعد ذلك، يمكنك إضافة أشخاص أو مجموعات إلى استثناء دائم أو مطلقًا للخصوصية، وهذا يعني أنه يمكنك مشاركة شيء ما مع مجموعة، ولكن لن تتمكن مجموعة أخرى من رؤيته، وهناك زر “المناقشة” الجديد في المجموعات والقنوات، الذي بدوره سيُظهر آخر المنشورات وأي تعليقات حول موضوع النقاش، وبالتحدّث عن القنوات، لم يعد الآن حاجة إلى حساب تيليجراك لعرض تلك العامة.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا في سجل التغيّرات، هناك بعض التعديلات المرئية لخيارات البحث في الرسائل ومعظم مربعات حوار التأكيد، وذلك لجعلها تتماشى مع التصميم الجديد، وهنا يجب أن يكون التحديث هذا متاح على صفحة التطبيق من على متجر قوقل بلاي وعلى iOS من هنا، ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليه بملفه الـ APK من هنا.

التدوينة تحديث تطبيق تيليجرام يُعزز الخصوصية ويُحسّن أدوات المجموعات والقنوات ظهرت أولاً على عالم التقنية.