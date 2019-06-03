مقتل وإصابة 4 مدنيين جراء قصف الحوثيين العشوائى على مدينة تعز باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب 4 مدنيين، إثر قصف شنته مليشيا الحوثى على أحياء سكنية فى مدينة تعز اليمنية.
وقالت مصادر محلية وفقا لقناة (العربية الإخبارية) مساء اليوم /الأحد/ - إن أحياء شارع الثلاثين والمطار القديم تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيات الحوثى الانقلابية المتمركزة فى أطراف المدينة.
فى غضون ذلك، شنت قوات الجيش اليمنى هجوما على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثى فى الجبهة الشرقية والغربية لمدينة تعز.
وذكرت مصادر محلية أن المواجهات تخللتها انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة.
وتأتى هذه المعارك ضمن العملية العسكرية التى أطلقتها قيادة محور تعز لكسر الحصار عن المدينة وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
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