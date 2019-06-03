بعد السعودية والبحرين.. الإمارات تنتقد تحفظ قطر على بياني قمتي مكة

أبو ظبي/ الخليج 365

انضمت الإمارات، مساء الأحد، إلى كل من السعودية والبحرين في انتقاد تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة، الخميس.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب انتقاد مشابه من جانب السعودية والبحرين للموقف القطري.

واعتبر قرقاش أن "قطر تتحفظ على وحدة دول المجلس، وعلى فقرات إدانة إيران".

واتهم الدوحة بـ"غياب المصداقية والتعرض لضغوط بعد موقفها من بياني القمة".

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية، الأحد، إن "بيان القمة الخليجية تحدث عن خليج موحد، لكن أين هو في ظل استمرار حصار قطر (؟!)".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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وأرجع آل ثاني تحفظ قطر على بياني القمتين إلى أن "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وتابع: "كنا نتمنى من قمم مكة (الخليجية، العربية والإسلامية) أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وشدد على أن "بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا، ولم يتم التشاور حولهما".

وأردف: "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة، كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن".

وزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية في قمتي مكة، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج، على خلفية تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، واتهامات أمريكية وخليجية لطهران بالعمل على زعزعة أمن المنطقة.

وأعربت القمة العربية، في بيان اعترض عليه العراق، عن "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية"‎.

وشاركت قطر في قمم مكة الثلاث، يومي الخميس والجمعة، بوفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وتلك هي الزيارة الأولى لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى السعودية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.