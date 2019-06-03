مقتل 14 مدنيا في تفجير إرهابي باعزاز السورية

اعزاز/ الخليج 365
قتل 14 مدنيا، الأحد، في تفجير إرهابي بمدينة أعزاز في محافظة حلب شمالي سوريا.
وذكرت مصادر محلية للأناضول، أنه تم تفجير سيارة مفخخة وسط المدينة، ما أودى بحياة 14 مدنيا، وفق التقديرات الأولية.
وأكدت أن قوات الأمن في اعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية، اتخذت تدابير أمنية في محيط التفجير، ونقلت المصابين إلى المستشفى.
وأوضحت أن طواقم الإنقاذ نقلت بعض الحالة الطارئة (لم تذكر عددهم) إلى تركيا.
وتقف قوات الأمن عند احتمال تنفيذ تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" العملية الإرهابية.
يشار إلى أن دراجة آلية مفخخة في قرية سجو التابعة لاعزاز، أسفرت عن إصابة 4 مدنيين في 15 مايو/ أيّار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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