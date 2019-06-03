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مقتل 14 مدنيا في تفجير إرهابي باعزاز السورية

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اعزاز/ الخليج 365

قتل 14 مدنيا، الأحد، في تفجير إرهابي بمدينة أعزاز في محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أنه تم تفجير سيارة مفخخة وسط المدينة، ما أودى بحياة 14 مدنيا، وفق التقديرات الأولية.

وأكدت أن قوات الأمن في اعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية، اتخذت تدابير أمنية في محيط التفجير، ونقلت المصابين إلى المستشفى.

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وأوضحت أن طواقم الإنقاذ نقلت بعض الحالة الطارئة (لم تذكر عددهم) إلى تركيا.

وتقف قوات الأمن عند احتمال تنفيذ تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" العملية الإرهابية.

يشار إلى أن دراجة آلية مفخخة في قرية سجو التابعة لاعزاز، أسفرت عن إصابة 4 مدنيين في 15 مايو/ أيّار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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