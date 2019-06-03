إدانة عربية لاقتحام "الأقصى" والاعتداء على المعتكفين

القاهرة/ الخليج 365

أدانت جامعة الدول العربية، اقتحام مستوطنين إسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين.



وقالت الجامعة، في بيان، إنها "تندد باقتحام المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب على المعتكفين".



واعتبرت ما حدث "بمثابة تصعيد جديد يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى ومخططاته؛ لفرض واقع جديد وانتهاك صارخ لحرمة المسجد ولشهر رمضان الكريم".



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وحذر البيان "من انفجار الأوضاع الهادفة إلى المس بمكانة الأقصى لدى المسلمين حول العالم".



وفي وقت سابق الأحد، أغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.



واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد، بحسب مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني.



يشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات "الهيكل" المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه "يوم توحيد القدس" وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.