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نصف مليون مشجع احتفلوا مع حافلة #ليفربول

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نصف مليون مشجع احتفلوا مع حافلة #

صحيفة الخليج الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية

شارك اكثر من نصف مليون شخص في احتفالات ​ليفربول​ بلقب دوري ابطال اوروبا بعدما احتشدوا على امتداد طريق الحافلة التي حملت الكأس واللاعبين على امتداد حوالي 8 اميال.

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ورفع المشاركون اعلام النادي الإنكليزي بالإضافة الى مجسمات للكأس واحتفلوا بالفوز باللقب السادس في تاريخ النادي.

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وتفاعل اللاعبون كثيرا مع الجماهيير، وكان ​جيمس ميلنر​ يقف في المقدمة في معظم الأوقات لقيادة الإحتفالات والهتافات، وحاول كل من ​آندي روبرتسون​ و​ألكساندر أرنولد​ سرقة الأضواء عندما ألقى أحد المشجعين بقنبلة دخانية غير مفتوحة على الطبقة العليا من الحافلة العلوية المفتوحة وقام الإثنان في التلويح بها بعد أن تم إشعالها.

Jun 03 2019

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