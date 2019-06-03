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نصف مليون مشجع احتفلوا مع حافلة #ليفربول
صحيفة الخليج الإلكترونية
شارك اكثر من نصف مليون شخص في احتفالات ليفربول بلقب دوري ابطال اوروبا بعدما احتشدوا على امتداد طريق الحافلة التي حملت الكأس واللاعبين على امتداد حوالي 8 اميال.
ورفع المشاركون اعلام النادي الإنكليزي بالإضافة الى مجسمات للكأس واحتفلوا بالفوز باللقب السادس في تاريخ النادي.
وتفاعل اللاعبون كثيرا مع الجماهيير، وكان جيمس ميلنر يقف في المقدمة في معظم الأوقات لقيادة الإحتفالات والهتافات، وحاول كل من آندي روبرتسون وألكساندر أرنولد سرقة الأضواء عندما ألقى أحد المشجعين بقنبلة دخانية غير مفتوحة على الطبقة العليا من الحافلة العلوية المفتوحة وقام الإثنان في التلويح بها بعد أن تم إشعالها.
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