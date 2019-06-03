ودياً – #فرنسا تقهر #بوليفيا وسقوط لـ اوزبكستان امام #تركيا

تمكن ​منتخب فرنسا​ من تحقيق فوزاً مستحقاً في المباراة الودية التي جمعته امام ​منتخب بوليفيا​ حيث انتهت بواقع 2 – 0.

استطاعت كتيبة المدرب ديدييه ديشان ان تفرض سيطرتها على مجريات الشوط الاول حيث تمكن اللاعب توماس ليمار من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل ان يتمكن زميله انطوان غريزمان من تعزيز النتيجة في الدقيقة 43.

وفي مباراة اخرى، فاز ​منتخب تركيا​ على ضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين سجلهما زكي شيليك في الدقيقتين 17 و57.

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وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخبات لاستئناف مشوارها في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).