اخبار الخليج

ودياً – #فرنسا تقهر #بوليفيا وسقوط لـ اوزبكستان امام #تركيا

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

ودياً – #فرنسا تقهر #بوليفيا وسقوط لـ اوزبكستان امام #تركيا

صحيفة الخليج الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية

تمكن ​منتخب فرنسا​ من تحقيق فوزاً مستحقاً في المباراة الودية التي جمعته امام ​منتخب بوليفيا​ حيث انتهت بواقع 2 – 0.

استطاعت كتيبة المدرب ديدييه ديشان ان تفرض سيطرتها على مجريات الشوط الاول حيث تمكن اللاعب توماس ليمار من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل ان يتمكن زميله انطوان غريزمان من تعزيز النتيجة في الدقيقة 43.

وفي مباراة اخرى، فاز ​منتخب تركيا​ على ضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين سجلهما زكي شيليك في الدقيقتين 17 و57.

Advertisements

وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخبات لاستئناف مشوارها في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

Jun 03 2019

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/262692.html

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ودياً – #فرنسا تقهر #بوليفيا وسقوط لـ اوزبكستان امام #تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا