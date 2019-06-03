تشيلسي يعلن رحيل “القائد والأسطورة” جاري كاهيل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن رحيل جاري كاهيل، قائد ومدافع فريق الكرة، بعد 7 مواسم ونصف، حقق خلالها العديد من الإنجازات مع البلوز.

ونشر نادي تشيلسي الخبر بعنوان “وداعًا جاري كاهيل، الفائز والأسطورة”، وبمقدمة جاءت كالآتي..

“مع نهاية الموسم تأتي نهاية مسيرة جاري كاهيل البارزة، مدافعنا وقائد الفريق الحالي، الذي بلغ نهاية عقده، وصاغ اللاعب رسالة الوداع لجماهير البلوز في ختام مباريات الفريق بالشهر الماضي”

وكان جاري كاهيل قد انتقل لصفوف تشيلسي في 16 يناير 2012، قادمًا من بولتون واندررز، وفي 7 مواسم ونصف، نجح كاهيل في التتويج بـ8 ألقاب مع تشيلسي.

وجاءت ألقاب كاهيل كالآتي..

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الدوري الإنجليزي: 2014-15، 2016-17

كأس الاتحاد الإنجليزي: 2011-12، 2017-18

كأس رابطة المحترفين: 2014-15

دوري أبطال أوروبا: 2011-12

الدوري الأوروبي: 2012-13، 2018-19