الحزم يدعم صفوفه بـ”المحور” عبد العزيز الناشي

أعلن نادي الحزم عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عبد العزيز الناشي، لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك في رسالة نشرها نادي الحزم عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاءت كالآتي..

“انهت إدارة النادي برئاسة أ. عبدالله المقحم إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الناشي “محور” لمدة سنتين وسبق للاعب تمثيل فريقي الاتفاق والخليج..”

وكان الحزم قد ضمن البقاء في دوري المحترفين، عقب التغلب على الخليج بركلات الترجيح، في ملحق الصعود أو الهبوط بين مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.