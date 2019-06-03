الشباب يشارك في البطولة العربية الموسم المقبل

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، مساء الأحد، عن قرار الاتحاد العربي النهائي، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في كأس محمد السادس الموسم المقبل.
والاتحاد العربي لكرة القدم، الذي يرأسه معالي المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق، تغيير إطلاق اسم الملك محمد السادس، على البطولة العربية، الموسم المقبل، على أن يقام النهائي في المغرب.
وكشف الشباب في بيان رسمي له، عن تلقيه خطابًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفيد بموافقة الاتحاد العربي، على مشاركته في كأس محمد السادس، الموسم المقبل.
وتقدم مجلس إدارة النادي، بالشكر لتركي آل الشيخ، على دعمه المتواصل للفريق، والجهود التي يبذلها لتطوير الكرة العربية.
جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد رشح فريقي الاتحاد والشباب، للمشاركة في البطولة العربية، الموسم المقبل.
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