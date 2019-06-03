المنتخب_السعودي للمبارزة يشارك في البطولة الآسيوية باليابان

صحيفة الخليج الإلكترونية يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا الـ23 للمبارزة (عمومي) للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو على صالة «تشيبا بورت» خلال الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري.

ويواصل لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم اليومية من خلال المعسكر الداخلي في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، بمحافظة الخبر وهم زكريا الداوود وفيصل عابد وجواد الداوود وخليفة العمري (سلاح الابيه)، ومشاري البشير واحمد القديحي وعلي البحراني (سلاح السايبر)، وبإشراف من المدربين محمد فؤاد وفؤاد الناصري.

وشدد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة، عبدالله السنيد على أهمية المشاركة في البطولة للاحتكاك وزيادة الخبرة، إضافة إلى الحصول على نقاط لرفع تصنيف المملكة على المستوى الدولي، مشيداً بانضباطية اللاعبين في المعسكر الداخلي، ما يعكس حرص الجميع على تقديم مستوى مشرف في البطولة الآسيوية.

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