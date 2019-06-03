هيئة_الإحصاء: انخفاض بطالة السعوديين في الربع الأول هذا العام إلى 12.5%

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول هذا العام إلى 12.5٪ مقارنة بـ 12.7% للربع السابق، وبلغت بطالة الذكور 6.6%، والإناث 31.7%، فيما انخفضت البطالة لإجمالي السكان سعوديين وغيرهم إلى 5.7% مقارنة بـ 6.0% في الربع الرابع 2018.

كما أظهر مسح الهيئة ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين، في الربع الأول 2019 ليبلغ 42.3%، مقارنة بـ 42.0% للربع السابق، وبلغ معدل السعوديات المشاركات 20,5% مقارنة بـ 20.2%، وللسعوديين الذكور 63.3% مقارنة بـ 63.0% للربع السابق.

وأوضحت النتائج ارتفاع إجمالي المشتغلين السعوديين ذكوراً وإناثاً ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 3 ملايين و112 ألفاً و29 مواطناً ومواطنةً، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل في المملكة للربع الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات برنامجي جدارة وساعد، وبرنامج طاقات، 945 ألفاً و323 فرداً.

يُذكر أنَّ هيئة الإحصاء عرّفت الباحثين عن العمل بأنهم السعوديون، ذكوراً وإناثًا، المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) وصندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.