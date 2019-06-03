قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون وذلك في تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.
وفي كلمة عقب مأدبة إفطار بأحد الفنادق في القاهرة نفى السيسي على ما يبدو إشارات بأن مصر قد تقدم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية.
وأضاف في هذا الإطار ”بتسألوا إيه الحكاية.. والسيسي ناوي علي ايه وهيدي (سيعطي) حاجة لحد .. محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم... هل تتصوروا اني ممكن أفرط مثلاً ؟.. طيب ليه؟“.
ووجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا ”هتسيبوا (ستتركوا) حاجة لحد؟“.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يقول مصر لن تقبل شيئا لا يريده الفلسطينيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.