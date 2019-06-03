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السيسي يقول مصر لن تقبل شيئا لا يريده الفلسطينيون

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون وذلك في تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

وفي كلمة عقب مأدبة إفطار بأحد الفنادق في القاهرة نفى السيسي على ما يبدو إشارات بأن مصر قد تقدم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية.

وأضاف في هذا الإطار ”بتسألوا إيه الحكاية.. والسيسي ناوي علي ايه وهيدي (سيعطي) حاجة لحد .. محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم... هل تتصوروا اني ممكن أفرط مثلاً ؟.. طيب ليه؟“.

ووجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا ”هتسيبوا (ستتركوا) حاجة لحد؟“.

 

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