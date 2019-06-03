انت الان تتابع إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انفجار - أرشيفية

قال مصدر طبي، صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود. وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة. وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة".

وكانت درنة معقلا للمتشددين وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر سيطرته عليها بالكامل في يونيو 2018.وبعد سقوط معمر القذافي في 2011 استخدم تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية الدولة الغنية بالنفط كقاعدة لهجماتها مستغلين الفوضى والفراغ

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