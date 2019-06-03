مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتدمر صاروخين استهدفا مطار "التيفور"

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري قوله، لقد أسفر وصول صواريخ أخرى عن ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

هذا وفي وقت سابق أعلن التليفزيون السوري، ان الدفاعات الجوية للجيش، تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية على مطار التيفور، والأضرار مادية.

كما كشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" عن حريق ضخم في مطار التيفور العسكري بريف حمص لم يحدد سببه وانفجارات عنيفة بالجهة الغربية لمطار التيفور.