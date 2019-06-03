التلفزيون السورى: هجوم صاروخى على مطار التيفور العسكرى فى حمص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون السورى الرسمى نقلا عن مصدر عسكرى سورى، أن الدفاعات الجوية تصدت اليوم الأحد لهجوم إسرائيلى على مطار التيفور العسكرى الواقع بمحافظة حمص. وقال المصدر إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران فضلا عن إصابة مستودع ذخيرة وحدوث أضرار بأبنية ومعدات.

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