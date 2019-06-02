المرصد السوري: سبعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قتل سبعة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ أكثر من 20 جريحاً سقطوا أيضاً في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي بمحافظة حلب الشمالية.