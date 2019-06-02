انت الان تتابع صواريخ إسرائيلية تقتل 3 جنود سوريين وتُصيب 7 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصف سوريا

قال مصر عسكري، إن 3 جنود سوريين قتلوا، كما أصيب 7 آخرين نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية|، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية. وذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وأوضح، أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في أمس السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وذكرت المتحدثة، أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد، بحسب "سكاي نيوز عربية".وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في

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