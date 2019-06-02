اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ساهمت الداعشية المعروفة بـ"أم سياف" في مطاردة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بالموصل. "أم سياف" ساعدت الاستخبارات الأمريكية وضباطًا أكراد في رسم صورة تفصيلية لتحركات البغدادي. Advertisements في فبراير 2016، حدّدت "أم سياف" منزلًا كان يعتقد أنَّ البغدادي يقيم فيه. شاهد التفاصيل:

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كيف ساهمت داعشية بارزة في مطاردة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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