رئيس الكاف: لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة

وقرر الكاف إيقاف الحكم المصرى جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية في مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوى المغربي والترجي التونسى التي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب مولاي عبدالله بمدينة "الرباط" المغربية.
وقال رئيس الكاف في تصريحات لموقع صحيفة المنتخب المغربية إنه لم يتردد لحظة في إيقاف جريشة بعد سوء أدائه في ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي.
وتابع أحمد أحمد:
"البعض طالب بأكثر من ذلك ولكننا نتعامل بالقوانين".
وأضاف رئيس الكاف: أنتم تعلمون ما فعله الإعلام الإنجليزي وكذلك الصحافة الغانية لكشف الفساد، مطالبا المغرب بالبحث عن خيوط المؤامرة ضدهم وأن يقدموا الدليل له ويتركوا الباقي له.
واستبعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الجمعة الماضية جريشة من كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا على خلفية قرار إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن يعود الحكم الدولي للقاهرة خلال الساعات المقبلة.
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