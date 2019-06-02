تصريحات غير مسبوقة للسيسي عن "صفقة القرن"

قال الرئيس المصري إن مصر تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى كافة مواقفه فيما يخص مصيره، بحسب موقع "مبتدا" المصري.

وأضاف السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد، "مصر لن ترضى على أى شئ لا يريده الفلسطينيين".

وتابع:

صفقة القرن موضوع البعض يتحدث عنه فى الإعلام وهو من أطلق عليه هذا الاسم.

ووجه السيسي رسالة إلى الشعب المصري: "بتسألوا إيه الحكاية، والسيسى ناوى على إيه وهيدى حاجة لحد، وهو انتم بتعملوا إيه؟ محدش يقدر يعمل حاجة غير بيكم"، متابعًا: "هل تتصوروا إنى ممكن أفرط مثلاً؟.. طيب ليه؟".

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وأضاف: "إحنا مخلصين وشرفاء وربنا يجعلنا كده على طول، وانتم يا مصريين محدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم ومحدش يفرق بينا وبين بعض".

ووجه حديثه لأهالى سيناء الذين شاركوا فى حفل الإفطار: "هتسيبوا حاجة لحد؟".

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في تقرير لها بداية شهر مايو الماضي، أن وثيقة داخلية تم تسريبها في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تسريب البنود، وتقضي بنشر التفاصيل الكاملة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

ومن بين التفاصيل التي ذكرتها الوثيقة أن مصر ستقوم بمنح أراض جديدة لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. ويشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية، ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة "أنفاق" بين غزة وبين الضفة.