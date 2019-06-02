إحالة 46 ملف تهرب ضريبي للقضاء منذ بداية 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أحالت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، 46 قضية تهرب ضريبي للقضاء، بعد الثبوت والتوثق مما حملته من تجاوزات خطيرة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد حولت الحكومة وعالجت عشرات قضايا التهرب الضريبي منذ بداية العام الجاري، فيما تعكف حاليًا على دراسة نظام جديد لمحاربة التهرب الضريبي. وسيكون النظام بحسب المصادر، أكثر عدالة وأكثر كفاءة، يطال جميع الجوانب. وارتفعت قيمة تحصيل التهرب الضريبي خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة ٤٥ بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

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