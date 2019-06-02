مسؤولون عرب بعد انتهاء قمم مكة الـ3: السعودية أعادت صياغة الموقف

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

3 قمم استضافتهم مكة المكرمة، خلال الأيام الماضية حيث استضافت قمتين طارئتين عربية وخليجية وأخرى إسلامية في دورتها العاية، والقمم التي خرجت بتوصيات عدة، وشهدت اختلافات بين الدول المشاركة، فرغم إجماعهم على إدان إيران إلا أن أعلن العراق معارضه للبيان الختامي للقمة العربية الطارئة، وسوريا رفضته، أما القمة الإسلامة فخرجت بتوصية مكونة من 100 نقطة أبرزهم إداة الهجوم على بعض دول الخليج ودعم إعمار العراق.

وانتهت القمم ليلة أمس الأول، لكن لا يزال صداها في تعليقات المسؤولين، والحديث عنها لا يزال على ألسنتهم ومنافذ تصريحاتهم سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو التصريحات الصحفية، أما أبرز المسوؤلين الذي تحدثوا عن القمم الثلاث بعد انتهائها.

الجبير: قمم مكة وجهت رسالة إدانة واضحة لإيران

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن القمم الثلاث التي استضافتها مكة، وجهت رسالة واضحة بإدانة الممارسات الإيرانية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها، حيث أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، أن القمم الثلاث التي دعا إليها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عقدت في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية وبلورة موقف موحد بشأنها. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أبو ردينة يرحب بقرارت القمتين العربية والإسلامية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، أمس، بقرارات القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة، نظرا لانها "انتصرت للموقف الفلسطيني الرافض لمحاولات تصفية القضية، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرارات القمتين العربية والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة، شكلت انتصارا للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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قرقاش: السعودية أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي

ونشر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، سلسلة تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأضاف: "الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر 3 قمم ناجحة، كما أكدت دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وتابع قائلا: "بعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة، وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي".