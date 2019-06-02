شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين مجددا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الأردن، الیوم الأحد، إدانته لاستمرار الانتھاكات الإسرائیلیة ضد المسجد الأقصى والحرم القدسى من خلال اقتحامات المتطرفین "الاستفزازیة" بحمایة الشرطة الإسرائیلیة والاعتداء على المصلین.

وحذر الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجیة الأردنیة سفیان القضاة - فى بیان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - من التبعات الخطیرة للممارسات الإسرائیلیة "الاستفزازیة التصعیدیة المدانة والمرفوضة" والتى ستجر المنطقة إلى دوامة جدیدة من العنف ستھدد أمن المنطقة برمتھا.

وأكد القضاة ضرورة إلزام إسرائیل كقوة قائمة بالاحتلال باحترام التزاماتھا بموجب القانون الدولى وتنفیذھا ووقف إجراءاتھا الاستفزازیة واعتداءاتھا على الحرم الشریف واحترام مشاعر المسلمین خصوصا فى الأیام الأخیرة من شھر رمضان المبارك.

Advertisements

وطالب المجتمع الدولى بالتحرك وتحمل مسؤولیاته بھذا الشأن، كما طالب السلطات الإسرائیلیة بـ"الوقف الفوري" لجمیع الاستفزازات العبثیة والتصرفات غیر المسؤولة.

وأوضح أنه تم توجیه مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة الإسرائیلیة عبر القنوات الدبلوماسیة تؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائیلیة وانتھاكاتھا لحرمة الأماكن المقدسة وتطالبھا بوقفھا بشكل فورى وتحذر من تبعاتھا.

وكانت الشرطة الإسرائیلیة اعتقلت صباح الیوم 6 مصلین بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنین باحات المسجد قبل أن تحاصر قوات الاحتلال المعتكفین داخل المصلى القبلى وتغلقها بالسلاسل الحدیدیة لتأمین الاقتحامات.