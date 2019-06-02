مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين فى قصف مدفعى لميلشيا الحوثى على تعز اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت ميلشيا الحوثى قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا اليوم الأحد ،على أحياء عدة فى مدينة تعز جنوب غربى البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح 26 آخرين بينهم أطفال ونساء.
ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصادر محلية قولها: "إن ميلشيا الحوثى شنت قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا على منازل مواطنين فى أحياء متفرقة من المدينة".
وذكرت المصادر" أن معظم الجرحى من الأطفال فى حالة خطيرة جراء الاستهداف المدفعى للميلشيا على منازل المواطنين".
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