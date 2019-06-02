شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش معلقا على تبديل قطر لموقفها: "فاقدى السيادة أو النوايا غير الصافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، على تبديل قطر لموقفها وتحفظها على بيان قمتى العربية والخليجية. وقال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": يبدو لي أن الحضور والإتفاق في الإجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الإتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط علي الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة.

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