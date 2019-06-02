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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتشال جثمانين عقب انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة انتشال جثمانين على الأقل، اليوم الأحد، قبالة سواحل ليبيا، بعد انقلاب قارب يحمل عشرات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.
وأوضحت المنظمة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - أن القارب كان يحمل أكثر من 95 مهاجرا، وقد انقلب قبالة سواحل بلدة جارابولى التى تبعد مسافة 60 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
وتم حتى الآن إنقاذ 73 مهاجرًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال و25 امرأة، ونقلوا إلى مخيم للاجئين فى طرابلس، بينما مازالت جهود البحث مستمرة عن المفقودين.
جثة أحد الضحايا
طفل كان بين المهاجرين
عدد من المهاجرين عقب انقاذهم
عدد من المهاجرين
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