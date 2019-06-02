رام الله.. مائدة رمضانية تجمع خريجي الجامعات التركية

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365
نظمت "جمعية خريجي تركيا" في فلسطين، مساء الأحد، إفطارا رمضانيا في ضاحية الريحان بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
شارك في الإفطار نحو 150 شخصا، بينهم خريجون من جامعات تركية مختلفة وممثلون عن السفارة التركية، وآخرون من قطاعات فلسطينية متنوعة.
وقال رئيس الجمعية، محمود مطر، للأناضول، إن هذا الإفطار الجماعي أصبح عادة سنوية تجمع خريجي الجامعات التركية، بهدف توطيد العلاقات بينهم.
وأضاف أن تلك الفعالية تؤكد الحرص على توطيد العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والتركي.
وتابع مطر: "تخرجنا من جامعات تركيا، ونبقى نكنّ لهذا البلد المحبة والإخلاص والصدق".
وأوضح أن للجمعية أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وخيرية، وهي تعمل على حث خريجي الجامعات التركية على المساهمة في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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