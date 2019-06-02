"الإخوان" تطالب الدول العربية بوقف اتصالاتها مع إسرائيل

إسطنبول / الخليج 365

طالبت جماعة "الإخوان المسلمون"، الأحد، الدول العربية بوقف اتصالاتها مع إسرائيل، داعية البحرين إلى إعلان رفضها استضافة ورشة المنامة الاقتصادية المزمع عقدها في يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك في بيان لجماعة الإخوان، على خلفية إغلاق الشرطة الإسرائيلية اليوم "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى.

وقالت إنها "تدين الاقتحام الهمجي الذي تعرض له المسجد الأقصى على يد المتطرفين الصهاينة، وحصار المعتكفين واعتقال 6 منهم والاعتداء على حراس المسجد".

وأضافت: "لقد وقعت هذه الجريمة متزامنة مع ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967، وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك".

واعتبرت اقتحام الأقصى اليوم "رسالة تحد سافر لمشاعر مئات الملايين من المسلمين ورسالة استهانة بقرارات قمم مكة التي أكدت على عروبة وإسلامية القدس والأقصى".

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وطالب الجماعة الأنظمة العربية "وقف اتصالاتها وسحب ممثليها وسفرائها من هذا الكيان (إسرائيل)".

كما طالبت البحرين بـ"إعلان رفضها استضافة مؤتمر صفقة القرن المشبوهة (ورشة المنامة الاقتصادية) على أراضيها".

ودعت الشعوب العربية والإسلامية أن "تهب معلنة غضبها ورفضها لهذا العدوان، وأن تواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولخيارات المقاومة".

وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، مقرر عقده في يونيو/حزيران الجاري، يتردد أنه يُنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها عقب شهر رمضان، وفق إعلام أمريكي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.