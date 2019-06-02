إصابة فلسطينية إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي عليها في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أصيبت، الأحد، شابة فلسطينية بجروح إثر اعتداء الجيش الاسرائيلي عليها في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر (خاصة) في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطنة تبلغ من العمر (28 عاما)، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح أدى إلى جرحها بالرأس من قبل قوات الاحتلال في منطقة باب الزاهرة بالقدس.



وأشارت أنه تم نقل المصابة إلى مستشفى المقاصد في المدينة.



وأوضحت الجمعية أن طواقمها واجهت صعوبة كبيرة بالوصول إلى الإصابة بعد منع سيارات الإسعاف من الدخول لمحيط البلدة القديمة.

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