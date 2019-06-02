البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس تراجع هدف تعزيز العلاقات

المنامة/ الخليج 365

قالت البحرين، الأحد، إن تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية بمكة "يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول المجلس في أولوياتها".

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ردًا على إعلان قطر اعتراضها رسمياً على بياني القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة‎.

وقال آل خليفة، وفق وكالة الأنباء البحرينية، إن "تحفظ قطر على بيان قمة قادة دول مجلس التعاون يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول المجلس في أولويات قطر".

واعتبر مشاركة قطر في قمم مكة المكرمة "كانت ضعيفة، ولا تتناسب مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف".

وزاد بالقول إن "عدم تجاوب قطر مع المطالب التي تقدمت بها دولنا أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية "لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وقال آل ثاني، في تصريحات نقلتها صفحة "التلفزيون العربي" عبر تويتر،: "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وأشار إلى أن "بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما".

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وتابع "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن".

وشاركت قطر في قمم مكة الثلاث (العربية والخليجية والإسلامية) الخميس والجمعة، بوفد رفيع برئاسة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وهذه الزيارة الأولى لمسؤول قطري رفيع إلى السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017 وقطع العلاقات مع دولة قطر.

وأدانت القمتان العربية والخليجية الطارئتين "التدخلات الإيرانية" في المنطقة، حيث زاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وأكد بيان القمة العربية الذي اعترض عليه العراق "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية".

ومؤخراً، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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