‏مرور #المدينة يخصص الدائري الأول للمشاة ليلتي الختمة والعيد

صحيفة الخليج الالكترونية

خصصت إدارة المرور بالمدينة المنورة الدائري الأول للمشاة وبدأت تحويل جميع المركبات إلى العودة إلى الدائري الأوسط مواكبة لحشود المشاة المتدفقة إلى المسجد النبوي الشريف ليلتي ختم القرآن الكريم وعيد الفطر المبارك.

وحققت الخطة المرورية نجاحاً ملموساً بتفاديها حالات الاختناق المروري في الطرق الرئيسية وتركيزها على فتح كافة الطرق ومن جميع المحاور أمام المشاة للوصول إلى الحرم الشريف وساحاته بسهولة ويسر, فيما حرصت كافة الجهات المعنية على التواجد مبكراً بمختلف كوادرها وطاقاتها البشرية وآلياتها لمواكبة الكثافة العالية من المصلين وخدمتهم.

يشار إلى أن المرور نجح في تخصيص المنطقة المركزية للمشاة بشكل كامل حفاظاً على سلامة العابرين في كافة الطرق والشوارع ولتعزيز استفادة المواطنين والمقيمين من خدمات مشروع حافلات “خدمة النقل الترددي” للوصول إلى المسجد النبوي.