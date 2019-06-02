الفلك الدولي: رمضان 29 يومًا بالحساب أو 30 يومًا باعتماد الرؤية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مركز الفلك الدولي أن عدة رمضان بحسب المعطيات الفلكية سيكون 29 يومًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة رؤية هلال شهر شوال يوم غد الاثنين.

صعوبة رؤية هلال شوال:

وأعاد مركز الفلك الدولي نشر بيان موقع من 30 مختصًّا يمثلون 40 دولة حول ظروف رؤية هلال شهر شوال 1440هـ.

وقال المركز: إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الاثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

وضع هلال شوال يوم 29 رمضان:

وحول وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 03 يونيو في مختلف دول العالم الإسلامي. فقال المركز: لقد أجريت الحسابات لمركز قرص القمر؛ لأن الهلال يتواجد أسفله وجاءت كما يلي:

– في جاكرتا وكوالالمبور سيغيب القمر قبل دقيقة من غروب الشمس، وبالتالي فإن رؤية الهلال مستحيلة من إندونيسيا وماليزيا.

– في الرياض سيكون عمر القمر المركزي عند غروب الشمس خمس ساعات و37 دقيقة، وسيغيب القمر بعد ثلاث دقائق من غروب الشمس. وعند اكتمال غروب قرص الشمس في الساعة 06:39 مساء بتوقيت المملكة سيكون ارتفاع القمر عن الأفق نصف درجة فقط، ومن المعلوم أن رؤية الهلال الصغير عندما يكون ارتفاعه عن الأفق أقل من درجة غير ممكنة.

– في بغداد والكويت والمنامة وأبو ظبي سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس.

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– في الدوحة سيغيب القمر بعد ثلاث دقائق من غروب الشمس.

– في عمّان والقدس ودمشق وبيروت سيغيب القمر بعد أربع دقائق من غروب الشمس.

– في مكة المكرمة سيغيب القمر بعد خمس دقائق من غروب الشمس.

– في صنعاء وفي أقصى جنوب غرب مصر سيغيب القمر بعد ست دقائق من غروب الشمس.

– في طرابلس وتونس سيغيب القمر بعد سبع دقائق من غروب الشمس.

– في الخرطوم سيغيب القمر بعد ثماني دقائق من غروب الشمس.

– في أقصى جنوب الجزائر سيغيب القمر بعد إحدى عشرة دقيقة من غروب الشمس.

متى عيد الفطر؟

وختم المركز بقوله: بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يومًا وأن يكون يوم الأربعاء 05 يونيو غرة شهر شوال (يوم العيد)، أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم مساء يوم الاثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يومًا وأن يكون يوم الثلاثاء 04 يونيو يوم العيد.