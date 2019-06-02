فقط في الإمارات: أكبر طائرة في العالم تنطلق بأقصر رحلة!

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دبي: أعلنت طيران الإمارات عن خطتها لإطلاق أقصر رحلة في العالم على متن أكبر طائرة تجارية في العالم، من نوع "إيرباص A380".
وقالت طيران الإمارات إنه من المقرر أن تنطلق رحلتان يوميا من طراز A380 بين مدينة دبي ومطار مسقط الدولي في عمان.
وتابعت في تغريدة على تويتر "الرحلات على متن A380 ستدوم لمدة 8 أشهر"، مشيرة إلى أن أول رحلة ستنطلق في الأول من يوليو.
وتعد "إي 380" أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي ذات طابقين، وتعمل بأربعة محركات نفاثة، من نوع رولز رويس ترنت 900.
يشار إلى أنّ المسافة بين دبي والعاصمة العُمانية مسقط لا تتجاوز 340 كلم، وهي بذلك مسافة أقصر من طول جميع الأسلاك الموجودة في طائرة الـ"A380" التي تمتدّ أكثر من 500 كلم "لو تمّ فردها في خط مستقيم"، وفقا لايرباص.
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