شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود مع مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية (أدرار) جنوبى البلاد قرب الحدود مع مالي.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود الجزائرية المالية بولاية أدرار مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وخمس قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى خزينتى ذخيرة، و453 طلقة من مختلف الأعيرة.

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وأضاف البيان أنه "فى إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة (دورية) للجيش، ببرج باجى مختار (جنوب) 3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط".

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود، أوقفوا خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان (شمال غرب) 33 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.