شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى: نرفض مخططات توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الثقافة اللبنانى محمد داود، رفضه القاطع وكافة القوى السياسية اللبنانية، أية مخططات تستهدف توطين اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين داخل لبنان، مشيرا إلى أن مشروع ما يعرف بـ "صفقة القرن" يضم سياقا للتوطين بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا وزير الثقافة اللبنانى – فى تصريح له اليوم – القوى السياسية اللبنانية إلى الوعى بمخاطر ما يتم تداوله فى كواليس لقاءات الموفدين الدوليين والأروقة السياسية عن تمرير مشروع التوطين فى لبنان، مشددا على وجوب مقاومة هذا "المخطط التآمري" بكل الوسائل المتاحة.

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وقال: "ندعم أى جهد وطنى ودولى يؤمن العودة السريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم الأم سوريا، ورفض أى محاولة لاستخدام ملف النازحين الإنسانى كحصان طروادة لتمرير أجندات سياسية تستهدف إضعاف وحدة الدولة السورية وموقعها ودورها القومي".

وأشار إلى أنه عقب إنجاز مجلس الوزراء مؤخرا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان، يجب على كافة القوى السياسية أن تركز على العمل المنتج الذى يمثل مطلب اللبنانيين جميعا نحو قيام دولة المؤسسات المستقرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية.